 

В Конгрессе США призвали бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине

19.05.2021, 9:16, Новости дня
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По словам Пелоси, мировые лидеры, которые будут присутствовать на Играх, потеряют моральный авторитет.

Издание отметило, что заявление спикера Палаты представителей прозвучало на фоне разговоров о бойкоте или изменении места проведения Олимпиады-20200 в связи с обращением с уйгурами и другими этническими меньшинствами в Китае.

“Давайте не будем уважать китайское правительство, отправляя глав государств в Китай”, – подчеркнула Пелоси.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 мая не исключил, что США могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Блинкен подчеркнул, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров.

Контекст:

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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