 

Москва передаст старую плитку для восстановления тротуаров в Секторе Газа

19.05.2021, 9:24, Разное
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Правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным приняло решение об оказании гуманитарной помощи сектору Газа.

Российская столица передаст палестинским жителям около 30 тысяч тонн прошлогодней тротуарной плитки для восстановления разбомбленных улиц.

В мэрии заявили, что Москва как город-побратим не могла остаться в стороне от палестино-израильского конфликта и незамедлительно приняла решение об отправке гуманитарного груза в Газу. Решение московских чиновников позволит освободить столичные склады от накопившегося мусора и сэкономить бюджету на утилизации старой плитки порядка 500 млрд рублей. Сергей Собянин отметил высокие ударопрочные свойства напольных материалов, передаваемых палестинцам, и их долговечность.

Правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным приняло решение об оказании гуманитарной помощи сектору Газа– Нашей плитке никакие физические воздействия не страшны. С ее помощью даже можно производить наружную отделку дома. Плитка не требует постоянной замены и рассчитана на 5 и более сезонов при правильной эксплуатации. Мы же в Москве меняем ее из-за рыхлой почвы и неудачного расположения города. Москва на холмистой местности стоит, которая подвержена постоянным сейсмическим изменениям. Но в Газе более благоприятные условия для укладки тротуарного покрытия, — заявил мэр Москвы.

В ближайшее время московский сухогруз «Юрий Долгорукий» должен отправится в путь с одного из московских речных причалов. Он пройдет по речным каналам России и выйдет в Черное море, откуда через Босфор и Дарданеллы доставит плитку в сектор Газа. По предварительной договоренности с движением ХАМАС* первая партия тротуарной плитки должна прибыть в Палестину к концу июня.

* — не считается террористической организацией на территории России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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