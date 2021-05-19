Нефть подешевела на возможном увеличении поставок из Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром продолжают снижение, начавшееся накануне на оценке возможного роста поставок этого сырья из Ирана.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,18% – до 67,9 доллара, цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 1,24% – до 64,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI упала на 1,16% – до 64,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть снижаются в среду утром на новости о возможном увеличении ее поставок из Ирана, если его переговоры с США окажутся успешными. По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, при наиболее сильном снижении цен на нефть еще примерно 1,5% от мировых поставок сырья может быть реализовано менее чем за полгода, хотя любое увеличение поставок из Ирана, вероятно, будет более постепенным.

Инвесторы также обратили внимание на опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели увеличились на 0,6 млн баррелей. В среду вечером минэнерго США опубликует официальные данные о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают их увеличения на 1,6 млн баррелей.