 

Пропавшим пассажиром разбившегося под Архангельском вертолета оказался депутат

19.05.2021, 9:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Личность пропавшего после крушения вертолета Robinson в Архангельской области пассажира установлена: им оказался депутат Калининского района Тверской области и хоккеист Александр Бойков.

По словам источника ФАН, пропавший является игроком Ночной хоккейной лиги и выступает за клуб «Афанасий» на позиции нападающего, профессионально в хоккей мужчина не играл.

Поиски мужчины продолжаются, водолазы осматривают акваторию Белого моря.

По данным «Комсомольской правды», 38-летний житель России был хорошо известен в Твери, о нем писали в региональных изданиях. Бойков занимался бизнесом, в районное собрание пошел как самовыдвиженец. В свободное время играл в хоккей и охотился. В Архангельскую область он и другие пассажиры прилетели на охоту.

В понедельник Северо-Западное следственное управление на транспорте СК сообщило, что в Архангельской области упал вертолет Robinson, один человек погиб, двое пострадали, еще один пропал без вести. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека»).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / В РФ появится уникальная версия кроссовера Hyundai Palisade

06.08 / На самарской трассе машины буквально разлетелись после столкновения

05.08 / Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135

14.09 / Российских силовиков на границе с Беларусью вернут в места постоянной дислокации – Песков

19.03 / В эпоху пандемии Германия отвела соседской Польше роль козла отпущения

18.10 / Украино-турецкие авиастроительные проекты могут повторить судьбу украино-китайских — эксперт предупредил Турцию о рисках

25.08 / Всемирный банк предупредил о росте крайней нищеты из-за коронавируса

13.02 / Геращенко рассказал, почему МВД и Нацполиция против оборота короткоствольного оружия

25.03 / В отечественный интернет вещей инвестируют более 40 млрд рублей

28.04 / Главред – киевлянку парализовало после прививки индийской вакциной CoviShield

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика