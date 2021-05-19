Пропавшим пассажиром разбившегося под Архангельском вертолета оказался депутат

Личность пропавшего после крушения вертолета Robinson в Архангельской области пассажира установлена: им оказался депутат Калининского района Тверской области и хоккеист Александр Бойков.

По словам источника ФАН, пропавший является игроком Ночной хоккейной лиги и выступает за клуб «Афанасий» на позиции нападающего, профессионально в хоккей мужчина не играл.

Поиски мужчины продолжаются, водолазы осматривают акваторию Белого моря.

По данным «Комсомольской правды», 38-летний житель России был хорошо известен в Твери, о нем писали в региональных изданиях. Бойков занимался бизнесом, в районное собрание пошел как самовыдвиженец. В свободное время играл в хоккей и охотился. В Архангельскую область он и другие пассажиры прилетели на охоту.

В понедельник Северо-Западное следственное управление на транспорте СК сообщило, что в Архангельской области упал вертолет Robinson, один человек погиб, двое пострадали, еще один пропал без вести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека»).