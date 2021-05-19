«Лента» договорилась о покупке сети Billa

Торговая сеть «Лента» приобретет торговую сеть Billa за 215 млн евро, при этом после интеграции торговая марка сети Billa прекратит существование в России, говорится в сообщении ретейлера «Лента».

«Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро денежными средствами. Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ретейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

При этом, как сообщил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин, торговая марка сети Billa прекратит существование после интеграции в «Ленту». «Лента» планирует интегрировать в сеть «Ленты» 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия». Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование», – сказал он.

По состоянию на 31 марта 2021 года, под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета и 140 супермаркетов. Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России.

Днем ранее стало известно, что ретейлер «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки. Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года.