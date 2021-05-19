В Белоруссии ликвидируют СМИ, недостаточно освещающие сельскохозяйственные работы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ, обязывающий белорусские СМИ освещать работу аграриев.

За отсутствие статей о достижениях страны в сельском хозяйстве СМИ грозит ликвидация.

– Эти ваши так называемые независимые СМИ совсем берега попутали. Публикуют проплаченные Байденом статьи о своих политзаключённых, о нарушении всяких прав, о том, какая у нас экономика плохая и забывают совсем про нашу гордость — наше сельское хозяйство. Где статьи про то, как мы вытеребили 99.4% посевов льна-долгунца? Где новость про эффективность нашего навозоразбрасывателя МТУ-24? Как можно читать их, когда они забывают самое важное? При мне эти фашисты дурить народ не будут. Либо ты освещаешь посевную, либо ликвидация, — прокомментировал правки в закон о СМИ Александр Лукашенко.

Первым СМИ, попавшим под новое законодательство, стало крупнейшее белорусское интернет-издание TUT.by. Следствие выявило злостное уклонение от публикаций на аграрную тему со стороны портала. В офисах издания проведены обыски, а главный редактор Мария Золотова и её помощники помещены в СИЗО на время разбирательств. Также Генпрокуратура Белоруссии сообщила о начале процесса по признанию TUT.by террористической организацией.

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