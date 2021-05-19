Жириновский предложил дать ремня создателям гачимучи-каверов на известные песни

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил в парламенте с речью о распространении гачимучи-каверов на известные песни, в которых их лирические герои выступают в качестве «мастера» или «раба» гомосексуального БДСМ-сообщества.

По мнению политика, тех, кто создаёт подобные произведения, следует как следует отшлёпать и дать им ремня.

– Мне недавно принесли распечатки с YouTube, это какой-то ужас. Как можно, чтобы отечественный исполнитель, скажем, покойный Иосиф Давыдыч [Козбон] пел песню про такое непотребство? Да тех, кто это делает, надо ремнём высечь. Я лично готов каждого из них подвергнуть такой экзекуции. Пусть знают, что в России хозяин – русский народ, и он не терпит подобного отношения к своему музыкальному творчеству. Каждый член ЛДПР должен взять в руки ремень и пойти наказывать этих деятелей, – заявил Жириновский.

После своего выступления на политика обрушились вопросы от депутатов, незнакомых с предметом. Чтобы объяснить, о чём идёт речь, Жириновский включил в зале Госдумы несколько подобных песен. В итоге большинство депутатов проголосовало за то, чтобы не запрещать подобные каверы, однако ряд из них выразил готовность вместе с Жириновским как следует наказать и унизить их создателей.

—