 

Французские исследователи обнаружили в древнегреческих мифах упоминание богини бодипозитива

19.05.2021, 9:04, Разное
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Группа эллинистов из Франции при изучении ранее неизвестных трудов Гомера нашла упоминание богини бодипозитива в древнегреческой мифологии.

Согласно исследованию, она покровительствовала тучным женщинам, защищая их от порицания общества, а сама являлась дочерью Зевса от самки кита.

– Это революционное открытие ещё раз говорит о великих нравах Древней Греции, актуальных и по сей день: жители Эллады и тогда задумывались о насущных женских проблемах и даже обожествляли тех, кто был готов бороться за свободу самовыражения, — заключил французский эллинист Жак о’Рак.

Также упоминается, что Бодипозитея очень разозлилась, когда ей отказались отдавать золотое яблоко раздора, выкрала его и целиком проглотила, а потом задавила своим телом Париса, присудившего приз Афродите.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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