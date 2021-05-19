 

«Лаборатория Касперского» заявила о массовом воровстве троянских коней цыганскими хакерами

19.05.2021, 9:02, Разное
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Исследователи безопасности из Kaspersky Labs выявили массовые атаки цыганских киберпреступных группировок на C&C-сервера, используемые другими злоумышленниками для управления троянскими конями.

В большинстве случаев хакеры эксплуатируют известные уязвимости в открытом исходном коде вредоносных программ, размещённом на подпольных форумах. Отличительной особенностью всех вмешательств является их организованный характер: сперва происходит замена программы управления на сервере, а затем повторное инфицирование «табуна» заражённых устройств новым трояном, получившим название KibitkaRAT.

– Помимо типичного функционала, данный вредонос обладает несколькими уникальными особенностями. Пострадавшие сообщают о замене языка системы на цыганский, появлении предложений о гадании при открытии пасьянса и пропаже виджета часов с панели задач, — рассказал ведущий вирус-аналитик «Лаборатории Касперского» Алексей Бабушкин.

– Хотя сам троян и не наносит особого вреда, кроме кражи криптовалютных кошельков и аккаунтов, по неустановленной причине он удаляет обои рабочего стола и любые другие изображения, содержащие свастику, — сообщил старший специалист по операционным системам Денис Попов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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