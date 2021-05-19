 

Минтруд обнародовал график длинных выходных в июне

19.05.2021, 8:59, Разное
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В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Минтруд решил увеличить количество нерабочих дней в честь Дня России, который отмечается 12 июня.

Число новых случаев коронавирусной инфекции вновь быстро растёт. В Москве спешно расконсервировали свёрнутые коронавирусные койки, к приёмным отделениям снова выстроились очереди из машин скорой помощи. Эксперты связывают это с майскими праздниками, когда люди выезжали большими компаниями на шашлыки, посещали массовые мероприятия и парады. При этом многие пренебрегали масками и социальной дистанцией, а число привитых по-прежнему ничтожно мало.

Чтобы остановить рост заболеваемости, Минтруд решил сделать нерабочей середину июня. «Июньские коронавирусные каникулы» начнутся в День России, 12 июня, а закончатся во вторник, 22 июня, когда будет отмечаться День памяти и скорби. По мнению чиновников Министерства, 11-ти дней должно хватить, чтобы сбить волну заражений, спровоцированную майскими праздниками.

Работу продолжат только предприятия непрерывного цикла производства, общественного питания, транспорта, здравоохранения, образования, науки, культуры, тяжёлой и лёгкой промышленности, бытового обслуживания, связи, а также индустрия гостеприимства. В постановлении Минтруда отдельно отмечается, что, учитывая особую обстановку, работодатели вправе не выплачивать работникам двойную плату за выходные дни.

В случае, если и после июньских каникул заболеваемость не перестанет расти, их повторят в июле. Государственных праздников в этом месяце нет, однако июльские выходные предлагают приурочить к 14 июля – Дню взятия Бастилии, национальному празднику Франции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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