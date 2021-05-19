В России предложили ввести процедуру публичного раскаяния и признания вины в работе на экстремистские организации

В России предложили ввести отделанную процедуру, которая предполагает публичное раскаяние и признание собственной вины в сознательном или невольном взаимодействии, или работе на организацию, которая была признана экстремистской на территории Российской Федерации.

Подобная процедура может появится и использоваться в отношении осужденных граждан России по соответствующей статье. С подобной инициативой выступил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что подобная правовая норма необходима для дополнения законопроекта о запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных организаций, избираться депутатами парламента. Ранее Комитет Государственной думы поддержал его принятие.

– Подобная норма необходима сегодня нашей стране, как истинно правовому государству. Поскольку учредители, члены коллегиального руководящего органа, руководители и заместители руководителей организаций, которые были или будут признаны экстремистскими и террористическими на территории РФ, все-таки должны иметь право представлять волю народа, подобная норма может решить эту проблему. Именно поэтому возможность публично признать свою вину и отречься от бывших деструктивных и неправовых организаций, в которые те могли попасть по неосторожности или собственным заблуждениям, должна быть предоставлена всем желающим, а главное — достойным кандидатам на места в органы законодательной власти, — заявил Андрей Клишас на заседании профильного комитета по вопросу соблюдения конституционных прав граждан.

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