С ароматизированной косметикой стоит быть осторожней: как она может навредить коже

Ароматические компоненты применяются для придания приятного аромата. Однако далеко не все ароматические вещества полезны для кожных покровов. Большинство ароматизаторов, входящих в состав косметики, могут вызвать аллергию и воспаление. При более длительном их применении могут быть более серьезные последствия и не только для кожи.

Влияние на кожу

Некоторые компоненты ароматизаторов действуют как своего рода бомба замедленного действия. На вид кожа вполне нормальная и совершенно никак не реагирует на применяемое средство. В то же время вредные и опасные вещества постепенно накапливаются в самых глубоких слоях эпителия.

Это приводит к нарушению выработки коллагена, а также снижению способности восстановления кожных покровов. Это может привести к тому, что кожа становится более сухой, утрачивается ее упругость, а также это грозит преждевременным появлением морщин.

Какие бывают ароматические вещества?

Ароматы могут быть как натуральными, так и синтетическими, однако оба эти вида достаточно опасны для кожных покровов. В качестве натуральных ароматов используются преимущественно эфирные масла, которые могут вызвать достаточно сильную аллергию и раздражение.

В составе косметического средства их можно обнаружить по маркировке INCI.

Синтетические ароматические вещества практически идентичны натуральным ароматизаторам. Они также оказывают негативное воздействие на кожные покровы. В некоторых европейских странах эти вещества запрещены, так как они могут вызвать аллергию.

В составе косметических средств искусственные ароматизаторы можно распознать по таким названиям, как Geranion, Eugenol, Cinnamal, Isoeugenol, Coumarin, Majantol, Citronellol. Если одно из этих названий присутствует в составе косметического средства, то стоит отказаться от его применения, чтобы потом не возникало неприятных сюрпризов.

Как правильно выбрать косметику?

Достаточно часто производители избегают указания конкретных названий в составе применяемого продукта, используя при этом только лишь расплывчатые формулировки, такие как parfume или же fragrance.

Недостаточно просто понюхать средство, так как некоторые действующие компоненты, полезные для кожных покровов, могут иметь довольно приятный запах или же естественный аромат могут заглушать ароматизаторы.

Также не стоит ориентироваться на надпись «без ароматизаторов», так как по законодательству это можно указывать на упаковке с любым средством, именно поэтому нужно внимательно изучать состав.