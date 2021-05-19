17 работ визажистки из Санкт-Петербурга, которая с помощью макияжа превращает женщин в голливудских звёзд
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Макияж бывает разный: яркий и естественный, вечерний, свадебный или повседневный, с акцентом на глаза или на губы, с блёстками и без. Статьи не хватит, чтобы описать все его виды, каждый может выбрать что-то на свой вкус. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Санкт-Петербурга Ульяны Старобинской, которая показывает, как макияж может из красивых девушек сделать ещё более красивых.
1. Макияж позволяет быть разной
2. Цвести можно в любом возрасте
3. Лифтинг-макияж — это особое искусство
4. Для тех, кто хочет быть в центре внимания
5. Макияж для невесты в возрасте
6. Подчёркивая природные краски
7. У красоты нет возраста
7. Правильные оттенки способны на многое
8. Шикарный образ дополняют локоны
9. Нравиться самой себе — естественная потребность каждой женщины
10. Макияж для юной красавицы
11. Кошачий взгляд
12. Акцент на глаза
13. Роковой взгляд
14. Макияж для эффектной женщины
15. В каждой женщине есть загадка
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