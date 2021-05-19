17 работ визажистки из Санкт-Петербурга, которая с помощью макияжа превращает женщин в голливудских звёзд

Макияж бывает разный: яркий и естественный, вечерний, свадебный или повседневный, с акцентом на глаза или на губы, с блёстками и без. Статьи не хватит, чтобы описать все его виды, каждый может выбрать что-то на свой вкус. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Санкт-Петербурга Ульяны Старобинской, которая показывает, как макияж может из красивых девушек сделать ещё более красивых.

1. Макияж позволяет быть разной

2. Цвести можно в любом возрасте

3. Лифтинг-макияж — это особое искусство

4. Для тех, кто хочет быть в центре внимания

5. Макияж для невесты в возрасте

6. Подчёркивая природные краски

7. У красоты нет возраста

7. Правильные оттенки способны на многое

8. Шикарный образ дополняют локоны

9. Нравиться самой себе — естественная потребность каждой женщины

10. Макияж для юной красавицы

11. Кошачий взгляд

12. Акцент на глаза

13. Роковой взгляд

14. Макияж для эффектной женщины

15. В каждой женщине есть загадка