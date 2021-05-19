Дженнифер Лав Хьюитт беременна в третий раз

Голливудская актриса, звезда популярного сериала “Говорящая с призраками” и романтического кинохита “Сердцеедки”, ждет третьего ребенка. Об этом 42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт сообщила сама в социальной сети, опубликовав селфи с положительным тестом на беременность.

О, детка! У нас на подходе еще один. Так рада наконец-то поделиться этой новостью со всеми вами, – подписала Дженнифер фото.

Дженнифер также сообщила подписчикам, что третьего ребенка она не планировала и что беременность стала для нее и ее мужа, актера Брайана Халлисея, неожиданностью. Супруги уже воспитывают 7-летнюю дочь Отэм и 5-летнего сына Аттикуса. По словам Лав Хьюитт, старшие дети рады, что скоро у них появится еще один брат или сестра. Актриса не уточнила пол будущего ребенка и на каком она сроке.

Мы думали о третьем ребенке, но точно не подозревали, что это случится в такой безумный год, как этот. У нас уже растет двое детей, по-настоящему прекрасных, особенных, они станут отличным образцом для подражания. Удивительно и приятно снова пройти этот путь с еще одним малышом, – добавила актриса.

Дженнифер Лав Хьюитт, которая прославилась благодаря таким фильмам и сериалам, как “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”, “Сердцеедки”, “Говорящая с призраками”, сейчас 42 года. Десять лет назад на съемках сериала “Список клиентов” Дженнифер познакомилась с актером Брайном Халлисеем, за которого вышла замуж 21 ноября 2013 года. Через пять дней после свадьбы актриса родила первенца – дочь Отэм. В июне 2015-го Дженнифер и Брайн стали родителями во второй раз, у пары родился сын, малыша назвали Аттикус Джеймс Холлисей. Актерская семья ведет закрытый образ жизни, почти не появляется на публике и редко делится личным с подписчиками в социальных сетях.

Несмотря на откровенный спад в карьере, Дженнифер продолжает сниматься. Сейчас ее можно увидеть в сериале 911, в котором она играет вместе с мужем.

Дженнифер Лав Хьюитт с мужем Брайаном Халлисеем на съемках сериала “911”