 

Инфекционист Поздняков назвал отличия COVID-19 от сезонной аллергии

19.05.2021, 8:20, Разное
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Врач-инфекционист Андрей Поздняков в ходе интервью пояснил об отличиях COVID-19 от сезонной аллергии. Симптомы заболеваний являются схожими, но вторую проблему в большей степени характеризуют респираторные признаки.
При коронавирусе и аллергозе у человека могут наблюдаться одышка, кашель, заложенность носа, боль в голове, интоксикационный синдром. Если человек инфицирован COVID-19, то последний признак более ярко выражен. Об аллергозе свидетельствуют появление одних и тех же признаков в определенное время года. Важно быть наблюдательными к своему здоровью и запоминать симптомы. Для окончательного выявления аллергии понадобится два-три года. В данном случае врачи оценивают содержание эозинофилов в анализе крови. Также имеется целый спектр тестов, оценивающих присутствие специфических молекул, ответственных за аллергические реакции на различные раздражители.

Для определения коронавируса нужно делать ПЦР-тест. В качестве профилактики болезни нужно ограничить контакты с потенциально инфицированными людьми и сделать прививку. При сезонном аллергозе важно не взаимодействовать с аллергеном.

Источник: ria.ru



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