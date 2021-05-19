Инфекционист Поздняков назвал отличия COVID-19 от сезонной аллергии

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в ходе интервью пояснил об отличиях COVID-19 от сезонной аллергии. Симптомы заболеваний являются схожими, но вторую проблему в большей степени характеризуют респираторные признаки.

При коронавирусе и аллергозе у человека могут наблюдаться одышка, кашель, заложенность носа, боль в голове, интоксикационный синдром. Если человек инфицирован COVID-19, то последний признак более ярко выражен. Об аллергозе свидетельствуют появление одних и тех же признаков в определенное время года. Важно быть наблюдательными к своему здоровью и запоминать симптомы. Для окончательного выявления аллергии понадобится два-три года. В данном случае врачи оценивают содержание эозинофилов в анализе крови. Также имеется целый спектр тестов, оценивающих присутствие специфических молекул, ответственных за аллергические реакции на различные раздражители.

Для определения коронавируса нужно делать ПЦР-тест. В качестве профилактики болезни нужно ограничить контакты с потенциально инфицированными людьми и сделать прививку. При сезонном аллергозе важно не взаимодействовать с аллергеном.

Источник: ria.ru