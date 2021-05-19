Названы полезные и вкусные альтернативы утреннему кофе

Врачи-диетологи назвали вкусные и полезные альтернативы кофе, который люди привыкли пить употреблять по утрам. Несмотря на то, что напиток имеет множество полезных свойств, он может провоцировать немало проблем со здоровьем.

Специалисты предлагают утром вместо кофе пить японский чай матча. Этот напиток не вызывает бессонницу и нервозность, поскольку в нем содержится теанин. Данный элемент нейтрализует все отрицательные эффекты кофеина.

В качестве заменителя кофе может стать белый чай, содержащий множество антиоксидантов и полифенолов. Эти элементы замедляют старение и помогают подавить воспалительные процессы. Белый и зеленый чай способствует снижению уровня холестерина и улучшают работу сердца.

Кофе отлично заменяет красный чай, получивший название ройбуш. Он помогает вывести из организма щавелевую кислоту, которая оседает в почках.

Привычный кофе можно заменить грибным, поскольку в нем содержится минимальное количество кофеина. В нем присутствуют адаптогены, помогающие защитить организм от стресса.

Источник: lenta.ru