Выступление Манижи на «Евровидении» довело до слез иностранцев

Выступление известной российской певицы Манижи в первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидения-2021» буквально довело до слез иностранцев. Европейские зрители достаточно эмоционально восприняли необычный номер артистки.

Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал вокального конкурса «Евровидение». За право пройти в финал боролись 16 стран. Певица Манижа исполнила композицию «Russian Woman». Поставленные баллы помогли ей пройти в финал.

Ряд пользователи Сети откровенно признались, что выступление российской конкурсантки довело их до слез. Когда она повернулась и посвятила песню русским женщинам, многие начали плакать навзрыд. В этом жесте присутствовало очень много силы. Во время того, как Манижа исполняла припев, у людей бежали мурашки по коже.

Многие зрители считают представительницу РФ на «Евровидении-2021» фавориткой конкурса. Они оценили глубокий посыл, присутствующий в песне. Сама же Манижа выразила благодарность всем за поддержку. Она рада, что смогла пройти в финал, где будет возможность побороться за первое место.

Источник: ria.ru