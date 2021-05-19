 

Выступление Манижи на «Евровидении» довело до слез иностранцев

19.05.2021, 8:20, Разное
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Выступление известной российской певицы Манижи в первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидения-2021» буквально довело до слез иностранцев. Европейские зрители достаточно эмоционально восприняли необычный номер артистки.
Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал вокального конкурса «Евровидение». За право пройти в финал боролись 16 стран. Певица Манижа исполнила композицию «Russian Woman». Поставленные баллы помогли ей пройти в финал.

Ряд пользователи Сети откровенно признались, что выступление российской конкурсантки довело их до слез. Когда она повернулась и посвятила песню русским женщинам, многие начали плакать навзрыд. В этом жесте присутствовало очень много силы. Во время того, как Манижа исполняла припев, у людей бежали мурашки по коже.

Многие зрители считают представительницу РФ на «Евровидении-2021» фавориткой конкурса. Они оценили глубокий посыл, присутствующий в песне. Сама же Манижа выразила благодарность всем за поддержку. Она рада, что смогла пройти в финал, где будет возможность побороться за первое место.

Источник: ria.ru



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