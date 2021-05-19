18 мая боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные открывали ответный огонь – штаб ООС

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Боевики открывали вчера огонь по позициям украинских военных в районе Песок, Светлодарска, Зайцево, Красногоровки и Авдеевки, обстрелы совершали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

“Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, – подчеркнули в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/317550223226899/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В 2021 году у ВСУ было не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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