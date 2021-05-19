Флиртовал с другими женщинами и дружил с Эпштейном. СМИ назвали причины развода Билла и Мелинды Гейтс

Продакт-менеджер Microsoft Мелинда Френч и Билл Гейтс познакомились на работе и в 1994 году поженились. Однако, уже будучи женатым, Гейтс пытался ухаживать и за другими сотрудницами Microsoft, утверждает The New York Times.

В частности, в 2006 году он по электронной почте пригласил на ужин сотрудницу, презентацию которой он только что посетил. Он написал, что если это доставляет ей дискомфорт, то пусть она притворится, что этого никогда не было. Женщина так и сделала, рассказали два собеседника издания.

Год или два спустя Гейтс находился в поездке в Нью-Йорке от имени Фонда Гейтсов. Он путешествовал с женщиной, которая работала в фонде. Стоя с ней на коктейльной вечеринке, Гейтс пригласил ее на ужин. Женщина, которая говорила на условиях анонимности, сказала, что чувствовала себя неловко, но засмеялась, чтобы не отвечать.

Шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили журналистам, что эти и другие недавние инциденты временами создавали неудобную рабочую среду.

В 2017 году, по данным издания, у Билла и Мелинды возник конфликт из-за Майкла Ларсона – финансового менеджера Гейтса, управляющего активами бизнесмена через Cascade Investment. Женщина, связанная с Ларсоном по работе, написала Гейтсам, что тот ее изнасиловал, и попросила о помощи, пообещав в противном случае подать в суд. В итоге она получила деньги и подписала договор о неразглашении. Билла такое решение проблемы устроило, Мелинду – нет. Она настояла на независимом расследовании обвинений против Ларсона. По его итогам Ларсон продолжил работу в Cascade Investment. Доказало ли расследование его вину, неизвестно.

Примерно через год после урегулирования ситуации с Ларсоном The Times опубликовала статью, в которой подробно описывались отношения Гейтса с Эпштейном. В статье сообщалось, что двое мужчин несколько раз проводили время вместе, летая на частном самолете Эпштейна и посещая ночную встречу в его таунхаусе на Манхэттене.

Источники The New York Times говорят, что статья в Times содержала подробности о взаимодействии Гейтса с Эпштейном, которые Мелинда ранее не знала. Вскоре после публикации она начала консультироваться с адвокатами по разводам и другими консультантами, которые помогали паре разделить их активы.

Кроме того, как минимум один раз Гейтс в присутствии Эпштейна заявил, что он несчастлив в своем браке, сообщают источники.

Контекст:

О разводе Гейтсов после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги пояснили, что приняли такое решение “после долгих размышлений и большой работы над отношениями”. Билл Гейтс уточнял, что он и Мелинда больше не верят, что смогут вместе развиваться как пара на следующем этапе жизни.

О том, как супруги будут делить активы, официально объявлено не было. Bloomberg со ссылкой на имеющиеся у агентства документы сообщал, что фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями ряда крупных компаний, 3 мая и в последующие дни перевел Мелинде ценные бумаги на сумму более $2 млрд. По данным Bloomberg, Мелинде отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании и крупнейшего автодилера в США Autonation.

Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в сексуальном насилии над десятками девушек в период между 2002-м и 2005 годом. Его обвиняли в том, что он создал сеть для сексуальной эксплуатации подростков при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений. Эпштейн свою вину отрицал. В случае признания судом вины Эпштейну грозило заключение сроком до 45 лет.

В скандале оказались замешаны известные люди, в том числе политики. Эпштейна считали другом двух президентов США – Билла Клинтона и Дональда Трампа. После разразившегося скандала оба связь с миллиардером отрицали. Британский принц Эндрю якобы также фигурировал в материалах дела Эпштейна.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.

По данным CNN, в ночь самоубийства американского миллиардера Эпштейна в его камере не совершали обход. Результаты вскрытия тела Эпштейна показали, что у него была сломана шея в нескольких местах.

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