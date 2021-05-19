Владелец чешской оружейной компании за день до взрыва во Врбетице останавливался в отеле, где жили агенты ГРУ

Об этом 17 мая написали Český rozhlas и Respekt со ссылкой на данные биллинга мобильного телефона бизнесмена.

Журналисты отметили, что телефон Бернатика находился в зоне гостиницы около 40 минут. Адвокат бизнесмена заявляет, что Бернатик мог ехать на автомобиле и остановиться на перекрестке, а в отеле Corrado не останавливался и с россиянами не встречался.

Источники журналистов в чешских спецслужбах подтвердили, что полиция реконструировала поездку Бернатика 15 октября 2014 года, проанализировав данные мобильного оператора. Он после остановки в Остраве отправился во Врбетице, на склад он приехал один, обычно бизнесмена сопровождал Людек Петржик. Это одним из двух работников IMEX, погибших при взрыве.

Бернатик был единственным человеком, который посетил склад боеприпасов накануне взрыва. Накануне сотрудники компании IMEX получили нежиданное указание взять отгул. Бизнесмен пробыл на складе около трех часов.

IMEX Group арендовала склады боеприпасов, в чешском торговом реестре фирма указана как производитель взрывчатых материалов.

16 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что причиной взрывов на складе в Врбетице могла стать попытка скрыть недостачи хранившихся там боеприпасов, сообщило Idnes.cz.

Чешские правоохранители изучают обстоятельства визита Земана в ноябре 2014 года в Таджикистан. Туда вместе с ним летал Бернатик, об этом написало Seznam Zpravy 30 апреля.

По информации издания, незадолго до взрыва на складе Бернатик получил от генерала таджикской погранслужбы Радшабали Рахмоналина, с которым встречался в Таджикистане 23 и 27 ноября, по электронной почте просьбу допустить на территорию склада двух инспекторов. По данным журналистов, это были агенты ГРУ.

Контекст:

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло двое человек. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к взрывав российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ к взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. Чешские власти заявили, что будут требовать от России компенсации за последствия взрывов в размере не менее 1 млрд чешских крон, но в РФ заявили, что платить Праге не собираются.

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