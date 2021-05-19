 

Лавров допустил посредничество РФ при решении пограничного вопроса Баку и Еревана

19.05.2021, 8:10, Новости дня
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Россия могла бы стать посредником при обсуждении вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил министр иностранных дед Сергей Лавров.

Министр сообщил, что главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области. «Хочу также сказать, что мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ. И в ходе встречи, которая вчера была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку», – сказал министр.

Глава МИД отметил, что «мы, в свою очередь, подробно информировали наших друзей о тех усилиях, которые предпринимает Российская Федерация для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы», передает РИА «Новости».

«По предварительной договоренности между сторонами (Арменией и Азербайджаном) Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии, армяно-азербайджанской, в которой РФ могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника», – сказал глава российского МИД.

Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.



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