В Сбербанке раскрыли схему рекордного хищения

Мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег. Об инциденте, который произошел в прошлом году, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка. Сумма ущерба составила 400 млн рублей, передает РБК.

Мошенники использовали схему, по которой жертва самостоятельно снимает деньги со своего банковского счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.

Велигодский уточнил, что преступники позвонили женщине и, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации, сообщили, что намерены «спасать деньги». Клиентка рассказала им, что у нее на счету есть 400 млн рублей, а в другом банке хранятся еще 380 миллионов.

Мошенники пояснили, что «заниматься вопросом» будет «сотрудник ФСБ». В результате женщина в течение месяца снимала деньги и переводила «спасателям».

Ранее доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, что способов обмана на кассе немало, и предусмотреть все ходы мошенников сложно, невзирая на наличие современного «умного» кассового оборудования и программ слежения.