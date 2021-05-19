Найдено древнейшее изображение гориллы за пределами Африки на шелковой миниатюре

Учёные нашли древнейшее изображение гориллы далеко от мест ее обитания за пределами Африки. Животное запечатлели на шелковой азиатской второй половины XV века.

Команда португальских учёных под руководством Чечилии Верчини исследовала один из древнейших известных науке рисунков с изображением гориллы. Шелковая миниатюра с нанесенным начертанием животного стала первой из выявленных вне африканского континента. Изображение обезьяны сделал во второй половине XV века неизвестный живописец, живущий в Империи Тимуридов.

Судя по деталям, которые перенесены его кистью на шелк, автор миниатюры мог видеть животное вживую. Следовательно, уже в те времена существовали торговые и другие отношения между жителями разных континентов. Причем не исключено, что и тогда из Африки поставляли экзотических животных в Азию или Европу. Эту версию подтверждают и находки, сделанные учёными ранее. Доставлялись на территорию Элама гориллы были, скорее всего, ещё со II тысячелетия до нашей эры.

Идентифицировав морфологию животных на миниатюре, экспертами было установлено, что это Gorilla beringei graueri. Судя по отсутствию гребня на черепе, особь является самкой или же молодым самцом. С древних времён отловом горилл на местности, пересекающейся с ареалом обитания обезьян и торговыми путями занимались пигмеи племен батва.

Источник: nplus1.ru