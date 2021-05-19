Надзаборное искусство

«Люди» Юрия Роста расположились на ограде храма Троицы Живоначальной в Хохлах: фотографии.

17 мая открылась экспозиция Юрия Роста, рассказывающая о знаменитых, известных и малоизвестных людях, которых объединяет одно: любовь писателя и фотографа к своим героям, проявленная в текстах и снимках. Настоятель храма отец Алексей Уминский на открытии, собравшем читателей и почитателей художника, обещал, что выставка продлится до последнего зрителя. Это значит, что замечательные работы «на заборе» будут украшать его довольно долго, поскольку число поклонников мастера неисчислимо. Это подтвердила фотовыставка «Современники «Современника», недавно открывшаяся в ГУМе и представившая семь знаменитых спектаклей театра. Она проходит в рамках «Черешневого леса» и продлится до 31 мая.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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