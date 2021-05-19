 

В работе YouTube произошел сбой

19.05.2021, 6:14, Новости дня
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Пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Накануне глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. В понедельник сбой зафиксировали в работе сервисов Mail.ru. В прошлую пятницу пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Днем ранее масштабный сбой выявили в работе Twitter. В прошлую среду свыше 83% пользователей TikTok в ряде стран пожаловались на сбои в работе соцсети.



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