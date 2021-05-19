Гособвинение потребовало 6 лет колонии для Николая Платошкина

…для основателя движения «За новый социализм».

Прокуратура потребовала 6 лет колонии общего режима для основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина, который проходит по делу о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК). Об этом сообщают его сторонники в своем телеграм-канале.

Также гособвинение требует взыскать с Платошкина 500 тысяч рублей штрафа. Приговор политику вынесут в сруде в 13:00.

Платошкин — российский дипломат и политолог, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Его задержали 4 июня прошлого года и отправили под домашний арест. Против него также завели дело о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности жителей (ст. 207 УК).

Поводом для обвинения по статье о массовых беспорядках стали несколько роликов Платошкина на Youtube. Amnesty International и «Мемориал»* признали Платошкина узником совести и политическим заключенным.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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