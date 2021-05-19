Электрический кроссовер Kia EV6 с быстрой зарядкой появится в США в начале 2022 года

Kia EV6, полностью электрический кроссовер, который запускает стратегию автопроизводителя Plan S по переходу от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям, поступит в США в начале следующего года, сообщила компания во вторник вечером во время прямой трансляции в Нью-Йорке. .

EV6 — это первый специализированный электромобиль с аккумулятором, построенный на новой модульной платформе Electric-Global, которая используется совместно с Hyundai и Genesis в составе Hyundai Motor Group. Платформа EGM лежит в основе нового компактного кроссовера Hyundai Ioniq 5. И это один из 11 электромобилей, которые Kia планирует поставить к 2026 году по всему миру.

Kia заявила, что все ее новые электромобили, предназначенные для аккумуляторных батарей, будут начинаться с приставки «EV». Число будет следовать за «EV», чтобы указать положение автомобиля в модельном ряду. Таким образом, EV6 находится где-то в середине своей будущей линейки.

В то время как глобальный дебют, состоявшийся в начале этого года, предоставил многие детали, было поделено несколько новых кусочков информации, в том числе о том, что клиенты могут бронировать 1500 первых версий EV6 начиная с 3 июня. Автопроизводитель не раскрыл цены ни на одну из них. автомобиль уравновешивает.

EV6 First Edition будет похож на базовую модель с множеством технических надстроек, включая проекционный дисплей с дополненной реальностью, функцию удаленной интеллектуальной помощи при парковке, аудиосистему Meridian с 14 динамиками и двухлетнюю подписку на SiriusXM. Также будут заметны механические и внешние отличия, в том числе широкий люк на крыше, 20-дюймовые колеса, двухмоторный полный привод и аккумулятор на 77,4 кВтч.

Гайки и болты

Kia разработала EV6, чтобы он выглядел и работал как вместительный спортивный автомобиль. Четырехдверный кроссовер имеет низкую переднюю часть, которая переходит в линию крыши, придавая ему купеобразный профиль. Светодиодные фары имеют сегментированный рисунок, а традиционная решетка радиатора, которая есть на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, исчезла.

EV6 имеет ту же 114,2-дюймовую колесную базу, что и Kia Telluride, что дает некоторое представление о его размерах.

Kia EV6 будет поставляться с двумя вариантами никель-кобальт-марганцевых аккумуляторных батарей — на 58 кВтч или 77,4 кВтч, причем больший из них обеспечит заданную дальность полета в 300 миль. Автомобиль предлагается как с задним приводом, так и с полным приводом, который в зависимости от электродвигателя и конфигурации аккумулятора обеспечивает мощность от 167 до 313 лошадиных сил. EV6 GT, модель с полным приводом, которая оснащена аккумулятором большего размера и мощными передними и задними электродвигателями, развивает мощность 567 лошадиных сил. Модель GT, которая будет доступна не раньше конца 2022 года, сможет разогнаться от 0 до 100 км / ч менее чем за 3,5 секунды.

Возможно, более важно то, что автомобиль поддерживает зарядку постоянного тока напряжением 400 и 800 вольт. Kia утверждает, что быстрая зарядка 800 В постоянного тока от зарядного устройства на 350 кВт может добавить к батарее до 210 миль менее чем за 18 минут.

Kia загрузила различные функции зарядки. EV6 имеет встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт для зарядки уровня 2, которое заряжает аккумулятор примерно за семь часов. Также есть то, что Kia называет функцией «автомобиль-загрузка», что является жаргонным способом сказать, что EV6 может быть источником питания для бытовой техники, инструментов и устройств, таких как компьютер. Он работает, передавая электричество от аккумулятора к блоку управления зарядкой, который обеспечивает мощность 1900 Вт.

Пользователь может подключиться к этому источнику питания через розетку на 100 В, расположенную в розетке перед основанием сиденья второго ряда. По словам Kia, если аккумулятор полностью заряжен, питание может потребляться от автомобиля в течение 36 или более часов подряд. Его также можно использовать для зарядки между транспортными средствами, хотя и на 1,1 кВт, что является ледяной скоростью, эквивалентной зарядному устройству на 110 В.

Есть множество других функций помощи водителю, безопасности и технических средств в автомобиле. Внутри автомобиля есть два 12-дюймовых экрана, которые образуют изогнутый дисплей и содержат комбинацию приборов и информационно-развлекательный центр. Есть функция Bluetooth и беспроводная зарядка смартфона, ставшая стандартной в современных автомобилях.

За дополнительную плату клиенты могут добавить точку доступа Wi-Fi и возможность обновлять карты и программное обеспечение информационно-развлекательной системы по беспроводной сети. Другие функции включают в себя функцию коммерции в автомобиле под названием Kia Pay, трекер восстановления украденного автомобиля, доступность умных часов, которые предоставляют информацию о состоянии батареи, уведомления о транспортных средствах и определенный контроль транспортных средств через Apple умные часы Android и подключенные автомобильные функции для прогнозов погоды и маршрутов.

Клиенты также могут использовать Amazon Alexa или Google Assistant через интеграцию интеллектуального динамика для удаленного управления функциями автомобиля, такими как дистанционный запуск.

Четыре камеры снаружи автомобиля обеспечивают 360-градусный обзор и помогают обнаруживать препятствия во время парковки, а также несколько других функций безопасности, включая систему помощи при безопасном выходе, которая предупреждает водителя или пассажиров, открывающих дверь, чтобы они не выходили, если система замечает приближающийся транспорт.

Существует также 21 стандартная активная расширенная система помощи водителю, включая функцию, которая поддерживает заданное расстояние до впереди идущего автомобиля и центрирует EV6 на полосе движения. По словам Kia, более новая версия этой функции сможет помочь при смене полосы движения и регулировать поперечное положение автомобиля в полосе движения.