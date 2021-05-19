Русская раскладка на клавиатуре может защитить от хакеров

Как утверждают специалисты по кибербезопасности, наличие настроенной на клавиатуре кириллицы в некоторых случаях спасает от хакерских атак.

Процент таких случаев пока не установлен. Однако даже вредоносное ПО порой проверяет, настроен ли русский язык на компьютере пользователя. Если ответ позитивный, вирусная программа может автоматически прекратить установку еще до ее завершения.

Как поясняют эксперты, некоторые хакерские группы руководствуются политическими мотивами. Они хотят, чтобы их атаки касались только некоторых частей света. Понять, кто есть кто, легче всего по настроенным раскладкам клавиатур.