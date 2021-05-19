 

80% пластика выброшено в море жителями Африки и Азии

19.05.2021, 5:32, Новости дня
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По данным экологов, ежегодно в Мировой океан попадает около 2,7 млн тонн пластмассовых отходов. При этом 80% мусора выбрасывают жители Африки и Азии.

В моря и океаны пластик попадает туда, выносимый более чем 1,5 тыс. реками, уточняют эксперты. Они уточняют, что знание источников загрязнения является первым шагом на путы к решению экологической проблемы.

Кстати, в Азии главным загрязнителем является вовсе не Китай, как многие думают. Гораздо больше пластика в океан выбрасывают Филиппины, Индия и Малайзия. Во многих случаях, причиной высокого загрязнения является низкая культура использования земельных участков на берегах рек, а также отсутствие вразумительной политики государства по работе с отходами.



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