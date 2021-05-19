 

Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

19.05.2021, 5:16, Новости дня
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления перед американскими законодателями выразила мнение, что международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

«Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот», – приводит слова Пелоси ТАСС.

По ее мнению, в рамках бойкота руководители «ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх» в КНР. «Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай», – призвала Пелоси.

Ранее коалиция из 180 правозащитных групп – представителей тибетцев, уйгуров, монголов и других этнических групп – обратилась к зарубежным правительствам с призывом бойкотировать зимние Игры в Пекине из-за нарушения Китаем прав этнических меньшинств.

Международный олимпийский комитет (МОК) отметил, что поддерживает права человека, закрепленные в основополагающих принципах Олимпийской хартии, однако не имеет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны.

Китай обещал завершить в срок подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем США собираются испортить Пекину спортивный праздник.



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