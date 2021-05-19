Мнение: Теперь – и в Сингапуре! “Эмпатия” рвет границы

Поскольку у меня ведь еще остались экземпляры моего бестселлера “Страна утраченной эмпатии” – среды в Шоколаднице на Китайгороде продолжаются! Жду всех, кто хотел бы получить книгу “Страна утраченной эмпатии” из рук автора и с автографом автора!!

Жду вас, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда . Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч.

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Всё вышлю в лучшем виде!



Фотку прислал читатель из… Сингапура! Да-да, у меня и там теперь читатели!

По традиции – отзывы читателей из Фейсбука и соцсетей:

Алексей Мельников, психотерапевт, ФБ, из его подборки (почему-то)

“ТОП 10 ностальгических книг, пропитанные ароматом 1990-х”

1. Алексей Рощин “Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее”

Новинка от популярного блогера Алексея Рощина. Империя СССР рухнула 30 лет назад. Но она успела навсегда изменить общество. Как советская психология формировала сознание людей, как они адаптировались к новым реалиям и как живут сейчас? Автор провел масштабное социологическое исследование, в котором попытался выяснить, удалось ли обществу создать «нового» человека”.

Из отзывов с сайте ЛитРес:



“На удивление хорошая книга, и совсем не только об эмпатии. Содержит много интересных и иногда неожиданных наблюдений автора. Некоторые выводы можно было бы «расширить и углубить», но такое уже будет выходить за рамки социологии.

Стиль хорош. Рекомендую”.

“Самый грустный вывод из книги – отсутствие эмпатии не просто недостаток, вроде эмоционального безразличия, а самая настоящая гарантия выживания в нынешней российской системе. А в некоторых областях и гарантия продвижения, в чиновничестве уж наверняка”.

“Это очень хорошая книга. И это страшная книга. К большому моему сожалению (я так думаю), те кому следует с ней ознакомится, заклеймят ее как антисоветскую, а новые советские, поклонники формулы антисоветский=антирусский, сочтут ее еще и антироссийской.

Те кто ее готов читать, сможет читать, вряд ли почерпнут что-то ультра новое, революционное, скорее это свежий взгляд (местами…черт возьми захватывающий) на уже когда то «пройденный материал».

Любому, заранее не ангажированному читателю, я бы порекомендовал бы ее за понятность языка и ясность мысли. Автор подал весь материал максимально популярно не свалившись в профессиональную и научную тематику, за что лично я, человек далекий от социологии и политологии ему крайне благодарен. Читается на одном дыхании, прочитал за один день.

Спасибо Алексей вам за это)”.