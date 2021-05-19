 

Мнение: О проблемах с зарплатами в Алчевске

19.05.2021, 4:18, Разное
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Пришло письмо из Алчевска от читателя о ситуации с задержками выплаты зарплаты.
Просят подсветить проблему.
Подсвечиваю.

Борис, добрый день!

Являюсь Вашим подписчиком с 2014 года. Знаю, о Вашей объективности в освещении событий и о том, что Вы часто помогаете там, где прочие СМИ закрывают глаза. Поэтому обращаюсь к Вам от имени всего трудового коллектива Алчевского металлургического комбината с просьбой о помощи! На сегодняшний день тут сложилась критическая ситуация с невыплатами зарплаты: 2 недели назад люди получили 29% з/п декабря и 19% января. Т. е по факту задолженность составляет почти 5 месяцев! До этого выплаты составляли по 10-15% в неделю: 1,5-2,0 тыс. Рублей. Но теперь даже эти копейки не выплачивают. Уже больше месяца происходит забастовка. Руководство принуждает людей приступить к работе, при этом не желая платить вообще ничего! Люди вынуждены уезжать на заработки, что бы прокормить свои семьи т. к. работы в городе практически нет. Некогда передовое предприятие, гордость советской, а потом и украинской металлургии “эффективные менеджеры” из “Внешторгсервиса” Курченко высосали досуха и довели до полного развала! И такая ситуация не только у нас, а на всех филиалах ВТС в Донецке, Макеевке, Алчевске, Стаханове.

Основные СМИ местные и российские молчат об этом, а ситуация ухудшается с каждым днем.Местная прокуратура и суды завалены заявлениями работников, однако бездействуют. Уволившимся работникам перестают выплачивать долги, с сентября 2020г прекращены отчисления в пенсионный фонд. Алименты снимаются, но не перечисляются. Кроме того сам город, некогда цветущий превращается в развалину без дорог и кучами мусора повсюду. В настоящий момент в моем холодильнике пусто, очень надеялся что сегодня дадут кусок зарплаты, но сказали, что ее не будет. 

Искренне надеюсь на Вашу помощь в освещении этой ситуации, как и тысячи моих коллег и земляков! Заранее благодарю за помощь! 

Источник: Colonel Cassad



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