Мнение: Шесть лет ни за что

Прокуратура попросила приговорить к шести годам колонии лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, обвиняемого в распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК).

Это как раз тот случай, когда можно сказать, что шесть лет просят именно ни за что. Было бы хоть что-то, потребовали бы полновесные лет 10-15.

На фоне прекращения уголовного дела бывшего губернатора Меня, которому вменяли хищения в сотни миллионов рублей, террор по отношению к людям “не из системы” выглядит особенно зверским. “Свои” могут воровать, “чужих” сажают просто за то, что они “чужие”.

Года два-три назад, когда террор только начинался, я довольно скептически относился к тому, что путинский режим перейдет именно на такой метод управления. На самом деле для него и тогда, и сейчас нет никаких рациональных обоснований. То есть, конечно, обоснование – для чего его вводят, есть и оно понятно: режим полностью обанкротился, но еще не все разворовал. Поэтому будет держаться до конца. До полного краха. Но вот структурных возможностей для поддержания террора у режима как раз нет ни сегодня, не было и два года назад.

Террор как инструмент управления работает тогда, когда он всеобъемлющ и тотален. Если нет – это драная рыбацкая сеть. И чем чаще ее забрасывают, тем больше в ней дыр. Самый очевидный пример – ковидная история. Режим не в состоянии поддерживать тотальный ковидный террор, у него для этого нет ни ресурсов, ни технологий, ни структур. Как итог – уже сегодня не работает вообще ничего. На остатках инерции еще как-то продолжается избиение среднего класса (здесь путинским бандитам деваться некуда – эта установка дана “сверху”, и ее выполнение должно быть проведено любой ценой.)

С остальным все крайне плохо. Всем плевать на масочно-перчаточный режим, вакцинация провалена, попытки запугать работают всё хуже и хуже. Мало того – копится раздражение, возникает устойчивое сопротивление любым террористическим актам режима. Пока – пассивное сопротивление, выражающееся в неисполнении требований, но если Кремль решит пережать, пассивное перейдет и в активное сопротивление. Здесь вариантов-то и нет. Если человек не готов колоть в себя неизвестно что, то тем более на опыты он вряд ли отдаст своего ребенка. А если будут требовать и угрожать – то рано или поздно, но получится срыв.

С политическим террором история та же. Во-первых, нет идеологии. Ну какая идея у воров? А потому лояльность карателей обеспечивается только деньгами. И это не только зарплата. Содержать карательные формирования численностью больше чем армия – это и затраты соответствующие. Опять же – суды, СИЗО, концлагеря – это тоже дело прожорливое. Во-вторых, набрать такое количество садистов и подонков просто невозможно. Отбор, конечно, идет, зомбирование в полный рост, но в любом случае далеко не все готовы переходить черту. Безусловно, процент отморозков в карательных структурах существенно выше среднего по обществу, но повязать всех кровью исключительно на безыдейной основе невозможно. А потому это уже – огромная дыра и невозможность проведения тотального террора.

И, конечно, численность. Даже полумиллионная численность зондеркоманд не способна обеспечить сплошной и непрерывный террор по площадям. Вспомогательные структуры вроде партийного контроля невозможны – все прорежимные партии – это сборище омерзительных существ, но они все-таки больше по воровству и приспособленчеству, но никак не по террору. В общем, куда ни кинь – везде дыры. А значит, террор возможен только точечный и крайне хаотичный. Плюс не забываем про внутренние противоречия в воровской среде. На дворе тяжелейший системный кризис, а потому остро стоит вопрос о переделе собственности. Поэтому каратели в значительной мере заняты грабежом друг друга. Что опять-таки делает террор еще более имитационным.

Здесь можно приводить много соображений, но суть та же: для перехода к террористическому управлению у режима Путина рациональных причин нет. Он не тянет террор потому, что слишком для этого хил. А террор, между прочим – это дорога в один конец. Его нельзя вот так просто начать и так же просто закончить. Для прекращения террора придется зачищать всю текущую карательную машину. Так происходило во все времена и во всех странах. Великая Французская революция перетекла в казни самих революционеров, китайская культурная революция завершилась обнулением огромной массы хунвейбинов, террор троцкистов Ягоды и Ежова пришлось прекращать через истребление сами террористов из НКВД.

Что ставит перед режимом предельно очевидную задачу: он должен сразу же заниматься тем, что взращивать тех, кто станет расстрельной командой для карателей. И это должны быть не парни с улицы, здесь нужно будет тоже проводить серьезную структурную работу. И если на роль карателей еще можно найти наемников и садистов, готовых убивать своих сограждан за деньги, то расстрельные команды, которые начнут зачищать карателей, должны руководствоваться идеей. А идеи, как мы в курсе, у бандитов нет и быть не может.

Тупик.

Тем не менее, несмотря на то, что рациональных причин запускать террор у Путина нет, он его запустил. И с учетом даже того, о чем было сказано выше, шансов выйти из этого состояния у него не просматривается. И вывод просто напрашивается – этот террор довольно быстро перекинется уже на саму воровскую вертикаль, и в конечном итоге пожрет и ее. Во всяком случае обескровит до состояния паралича. И это совершенно объективная ситуация, никак не зависящая от управленческих талантов нашего фюрера. Если бы они у него были. А с ними как раз полная беда.

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