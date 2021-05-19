 

В Крыму подсчитали размер компенсации от Украины за блокаду полуострова

19.05.2021, 1:52, Новости дня
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После смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Идет колоссальная работа, подсчитать ущерб сложно. <…> Что мы будем с этим делать – мы получим моральное подтверждение того, что нас все время пытались уничтожить. Когда придут [на Украине] к власти люди, а этот момент обязательно настанет, с которыми можно разговаривать, тогда будет момент для компенсации всех исков (убытков), понесенных крымчанами», – цитирует ТАСС Константинова.

Ранее Госсовет полуострова сообщал, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.

О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести РФ значительную политическую выгоду.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент РФ Владимир Путин.



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