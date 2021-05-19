В Крыму подсчитали размер компенсации от Украины за блокаду полуострова

После смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Идет колоссальная работа, подсчитать ущерб сложно. <…> Что мы будем с этим делать – мы получим моральное подтверждение того, что нас все время пытались уничтожить. Когда придут [на Украине] к власти люди, а этот момент обязательно настанет, с которыми можно разговаривать, тогда будет момент для компенсации всех исков (убытков), понесенных крымчанами», – цитирует ТАСС Константинова.

Ранее Госсовет полуострова сообщал, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.

О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести РФ значительную политическую выгоду.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент РФ Владимир Путин.