 

В ЛНР обвинили Украину в саботаже обсуждения политических вопросов на переговорах

19.05.2021, 1:52, Новости дня
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Украинская сторона саботирует обсуждение политических вопросов в ходе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

«Киев откровенно саботирует обсуждение политических вопросов. ОБСЕ стараются это не заметить. Получается плохо», – передает его слова РИА «Новости».

Мирошник добавил, что координатор в подгруппе от ОБСЕ Пьер Морель «пытается хоть как-то реанимировать переговорную ситуацию в политической подгруппе». По его словам, представитель Киева в подгруппе Александр Мережко открыто заявляет, что «диалог Киева и Донбасса – это совсем не то, к чему стремится Киев».

«Представители ОБСЕ сейчас в сложном положении. Они бы не против продолжать имитацию переговоров дальше, но, в отличие от Мережко, не могут не замечать, что минские соглашения предполагают принятие решений «в обсуждении и по согласованию» с представителями Луганска и Донецка. А этого в реальности нет. Есть несоблюдение самого первого стандарта ОБСЕ по ведению переговоров – готовности стороны конфликта к переговорам. У Украины этой готовности нет. У ОБСЕ нет решимости это признать», – сообщил Мирошник.

Ранее во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что представители украинской стороны вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу.



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