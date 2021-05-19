Госдеп США анонсировал встречу Лаврова Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 19 мая вечером в Рейкьявике после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС), сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым завтра (19 мая) вечером на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить <…>, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2» на переговорах с Лавровым.

Накануне российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.

Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.

Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу РФ и США.