«Мы детей заберем в детдом»

Крымские силовики убили жителя Узбекистана, а его жену разлучили с детьми и собираются ее депортировать.



Сохиба Бурханова. Фото: «Крымская солидарность»

11 мая в симферопольском микрорайоне Дубки в недострое частного дома сотрудники ФСБ убили гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Силовики объяснили, что Рахимов первым открыл стрельбу по трем сотрудникам.

В этот же день после обыска жену Рахимова Сохибу Бурханову отвезли в Следственный комитет, а 12 мая суд постановил депортировать ее на родину — в Узбекистан. И отправил в центр временного содержания мигрантов в Краснодарском крае.

Двоих детей Рахимова и Бурхановой отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Отдадут ли их матери, до сих пор неясно.

Причиной визита силовиков к Наби Рахимову стало его преследование в Узбекистане. Там его подозревают в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», которая в ряде стран, в том числе в России, признана террористической. В Украине эта организация не запрещена, поэтому после 2014 года российские спецслужбы начали активно задерживать жителей Крыма, обвиняя их в причастности к «хизбам».

Но убийством подобное задержание закончилось впервые. Сами силовики уверяют, что Наби Рахимов оказал сопротивление: «Подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован».

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О Наби Рахимове известно немногое: работал на стройках, семья его жила небогато. Веровал — готовил еду для разговения тем, кто постился.

Его могли депортировать в Узбекистан еще в 2005 году, однако тогда в дело вмешался Европейский суд по правам человека, который счел, что на родине он может быть подвергнут пыткам. В итоге его оставили в России, а с 2015 года он перебрался в Крым.

По словам представителя правозащитной организации «Крымская солидарность» Лили Гемеджи, супругу убитого Сохибу после обыска увезли сначала в миграционную службу, а потом на допрос вместе с 15-летним сыном. В СК их держали с 13:00 до трех часов ночи.

«Своего мужа Сохиба опознавала по фотографии. Тело ей не показали», — рассказывает Гемеджи.

По словам адвоката Бурхановой Сияра Панича, Сахибу и ее старшего сына отвезли в Главное управление СК по Крыму и Севастополю. Защитника к ней допустили только в 17:30, и то лишь потому, что она отказывалась что-либо подписывать.

«Во время допроса смерть ее мужа чуть ли не на сына пытались повесить. По крайней мере, так говорили Сохибе до моего прихода. Самого сына допрашивать привели около 23 часов. Изначально, примерно до 18 часов, Сохибе говорили, что ее мужа просто задержали, и не сообщали, что он погиб. Когда следователь ей это сказал, у нее началась истерика, она начала рыдать, и ей стало плохо, началось головокружение. Мы просили отложить следственные действия на следующий день, но получили отказ. Сохибу и сына продержали на допросе до 02:30. Учитывая, что они сейчас держат пост, они сутки не ели»,— рассказывает адвокат.

Спецоперация. Фото: Insider

На следующий день Советский районный суд Крыма постановил депортировать Сохибу Бурханову из РФ в Узбекистан.

Суд признал ее виновной по части 1.1 статьи 18.8 КоАП в нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

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— Выдворение из страны может занимать до нескольких месяцев, — поясняет Лиля Гемеджи. — Тем более границы закрыты. Сейчас органы опеки пытаются поместить детей убитого Рахимова в реабилитационный центр: они, по постановлению суда, не подлежат выдворению, и государство не должно платить за их дорогу, а у Сохибы средств на билет нет. Я думаю, для детей это ужасная психологическая травма: в один день потерять и отца, и, возможно, мать.

По ее словам, в центре для мигрантов не предусмотрено содержание несовершеннолетних. Поэтому детей разлучают с родителями. Судьба сына и дочери Наби Рахимова до сих пор остается неясной. Младшая дочь Бурхановой родилась в России, сын — в Узбекистане. Российского гражданства они не имеют. Их местонахождение защитникам Бурхановой неизвестно.

Фото: «Крымская солидарность»

— Ее сына я видел в последний раз во время допроса, — рассказывает адвокат Сияр Панич. — У него пытались взять биологические образцы для экспертизы, только для каких целей — непонятно.

Сама Бурханова находится в центре для содержания иностранных жителей в Краснодарском крае, рядом с поселком хутором Новоукраинский.

— Я ее на днях посещал, там условия содержания сносные: разрешили передать вещи и продукты, — рассказывает адвокат. — Но есть другая проблема: по пути из Симферополя силовики завезли ее в Кировскую районную больницу. Шесть человек ее там запугали, насильно отобрали из вены кровь, взяли другие анализы. Без адвоката задавали вопросы, хотели выбить показания, что ее муж — бывший спецназовец и служил в каких-то войсках. У нее очень тяжелое эмоциональное состояние. Когда мы с еще одним адвокатом приехали в центр и ее привели, она сразу же стала плакать. Именно тогда она рассказала, что при перевозке

ее пугали, угрожали надеть наручники, говорили: «Ты детей никогда больше не увидишь, мы их заберем в детдом».

Де-юре дальнейшая судьба детей должна зависеть от матери: она может их забрать. Но есть ли у нее такая возможность — большой вопрос. Сейчас в Узбекистане правозащитники ищут родственников Сохибы Бурхановой или Наби Рахимова, чтобы оформить на них опекунство.

— Правильный, законный и просто человеческий и гуманный путь был бы дать двое-трое суток на добровольный выезд, — рассуждает адвокат. — Она бы выехала из РФ куда посчитала нужным. И не было бы никаких претензий, и они бы не ощущали на себе давление системы и угрозы.

Надежда Исаева

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