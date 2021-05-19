Подкаст TechCrunch Equity получил премию Webby

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19.05.2021, 1:42, Разное
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Сегодня штраф люди из Webbys объявили, что флагманский подкаст TechCrunch, Equity, является лучшим в своем роде в категории технологий. Мы в восторге!

Алекс Вильгельм, Наташа Маскареньяс а также Дэнни Крайтон садитесь перед их микрофонами несколько раз в неделю, чтобы потчевать преданных слушателей новостями и анализом из финансовой части мира стартапов.

Во главе с умелым производственным прикосновением Крис Гейтс а также Грейс Менденхолл, развлекательное трио несколько раз в неделю углубляется в компании, темы и новости, в основном в хорошем настроении. И они прошли долгий путь.

Посмотрите самую короткую приветственную речь в истории TechCrunch здесь!

Акции, запущенные в марте 2017 года в подсобке — настоящий шкаф, если хотите! — в нашем старом офисе в Сан-Франциско. Алекс приходил раз в неделю из своих тогда раскопок в Crunchbase News, чтобы присоединиться к Кэти Руф и Мэтту Линли. Среди других хозяев нашей веселой поездки были Кейт Кларк и наша собственная Конни Лоизос.

У нас есть всевозможные вкусности подкастов в наших отмеченных наградами рукавах, и мы надеемся, что вы и пятеро ваших ближайших друзей продолжите свое путешествие.



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