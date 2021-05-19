Roofr только что провел второй посевной раунд, чтобы упростить закрытие продаж новых кровельных материалов.

Кровельщик Pro. Крыша Snap. Acculynx. Внезапно не стало недостатка в компаниях, предлагающих программное обеспечение, облегчающее жизнь кровельщикам и их клиентам. Среди них Roofr, пятилетняя торговая платформа из Сан-Франциско, состоящая из 31 человека, которая только что привлекла 4,25 миллиона долларов в виде пост-посевного финансирования под руководством Bullpen Capital при участии Avidbank и предыдущего спонсора Crosslink Capital.

Соучредитель и генеральный директор Рич Нельсон знает о конкуренции. Но, будучи кровельщиком в третьем поколении по профессии, он также хорошо знает, что эта отрасль далека от того, чтобы преодолеть свою репутацию изобилующей отрывочными, ненадежными подрядчиками, клиенты которых часто сомневаются, нужна ли им новая крыша, или подозревают, что оценки, которые они дают надутый.

Он также знает, как и его инвесторы, насколько большие рыночные возможности преследуют Roofr и его конкуренты. «Это огромный, массовый рынок», — говорит Нельсон. «В среднем каждый год примерно у пяти миллионов зданий в США меняют крышу», и они тратят на это 50 миллиардов долларов, — говорит он.

Прямо сейчас Roofr сосредоточен исключительно на том, чтобы помочь закрыть эту первоначальную продажу. Все начинается с изображения крыши, которое Roofr получает от компаний-партнеров, таких как Nearmap, чьи самолеты покрывают города на малой высоте, чтобы делать снимки высокой четкости, в том числе крыши; Затем программное обеспечение Roofr позволяет этим подрядчикам составлять свои собственные отчеты об измерениях крыши с помощью этих дронов, чертежей и спутниковых изображений и составлять отчет, или они могут заплатить Roofr 10 долларов за отчет, чтобы измерить крышу для них.

Неудивительно, что COVID-19 сделал программное обеспечение более привлекательным как для кровельных подрядчиков, так и для клиентов, которые не хотели находиться в непосредственной близости во время пандемии. Такие предложения, как Roofr’s, позволили быстро и легко отправить потенциальному клиенту расценки, не посещая рабочие места. Сейчас можно сделать ставку на то, что растущая осведомленность о продукте будет продолжать подпитывать этот импульс.

У компании также есть новые предложения, которые могут сделать ее более привлекательной как для кровельщиков, так и для их клиентов. В дополнение к быстрому предоставлению кровельщиков данных об измерениях, например, кровельщики теперь могут вносить ежемесячную плату за то, чтобы Roofr автоматически заполнял смету на основе определенного списка материалов, а также размера прибыли, которую кровельщик хочет включить; теперь он также предоставляет и сохраняет цифровые контракты.

Что касается нынешней клиентской базы, Нельсон говорит, что в нее входят крупнейшие кровельные подрядчики в Северной Америке, но Roofr еще больше интересуется малым бизнесом, который, хотя и фрагментирован, представляет гораздо большие возможности. Он говорит, что в США зарегистрировано более 100 000 кровельных предприятий, и что подавляющее большинство из них состоит из пяти или менее сотрудников. (Roofr также продает свое программное обеспечение независимым страховым агентствам.)

В новом раунде общий объем финансирования Roofr составляет 8,25 миллиона долларов. Crosslink возглавил свой начальный посевной раунд в начале 2019 года. Roofr также получил деньги от Y Combinator, когда он прошел через программу акселератора в 2017 году.

На фото слева направо: соучредители Roofr Кевин Редман и Рич Нельсон. Редман — технический директор компании; Нельсон — ее генеральный директор.