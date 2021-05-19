 

ВАКС снял арест с дома Полежай, гражданской жены Януковича – СМИ

19.05.2021, 1:32, Новости дня
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Издание отмечает, что через год после побега Януковича, 13 февраля 2015 года, Печерский райсуд Киева наложил арест на дом Полежай в селе Новые Петровцы Киевской области. Общая площадь дома – 416,9 м².

Впоследствии ее адвокат обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста. 26 марта этого года суд принял решение, частично удовлетворив ходатайство и сняв арест.

В ходатайстве адвокат заявлял, что арест на дом был наложен необоснованно. Адвокат подчеркнул, что хотя целью ареста было указано “обеспечение конфискации как вида наказания”, Полежай не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание “было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью”.

Детектив против ходатайства возражал. На момент рассмотрения ходатайства досудебное следствие установило, что Полежай является сожительницей Януковича и “были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его деньги”.

В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной.

В постановлении Печерского суда было указано, что по информации СБУ, Полежай была сожительницей Януковича. “Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами”, – говорится в выводах ВАКС.

Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Любовь Полежай вместе с ним покинула Украину в 2014 году. В интервью Der Spiegel в 2016 году экс-президент рассказал, что Полежай – сестра его бывшей кухарки. 

В 2017 году издание “Страна” сообщило, что в 2014 году в России у беглого экс-президента родился сын, его мать – Полежай.

От брака с Людмилой Янукович у Виктора Януковича было двое сыновей: Александр (родился в 1973 году) и Виктор (1981). Виктор Янукович – младший погиб в России в марте 2015 года. Официально о разводе экс-президента с первой женой не сообщалось, но по данным СМИ, последние несколько лет она живет в Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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