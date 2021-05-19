 

США не будут вводить санкции против компании, которая строит “Северный поток – 2”

19.05.2021, 1:32, Новости дня
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По информации издания, в Белом доме не хотят портить отношения с Германией из-за газопровода.

Госдепартамент США планирует направить в Конгресс отчет со списком организаций, участвующих в строительстве “Северного потока – 2” и заслуживающих санкций. Источники, знакомые с подготовкой отчета, сообщили Аxios, что Госдепартамент просит ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Госдеп США признает, что ответственное за газопровод юридическое лицо Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, приятель президента России Владимира Путина, бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг занимаются деятельностью, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения санкций, ссылаясь на национальные интересы США, написало издание.

Администрация президента США выступает решительно против строительства газопровода “Северный поток – 2”. Об этом заявили в Госдепартаменте США 4 мая по итогам встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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