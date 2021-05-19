Черниговский аграрий, экс-нардеп построил себе мавзолей за $3 млн, “как у Наполеона”

“Мавзолей будет открыт каждый день с 10.00 до 17.00, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю”, – рассказал он журналистам и уточнил, что бальзамировать его не будут.

Сейчас строительство мавзолея уже на финальном этапе. За основу аграрий взял мавзолей Наполеона. По словам Яковишина, внутри мавзолея размещены копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет.

“Проект мавзолея – полностью моя задумка”, – отметил Яковишин.

Скриншот: Суспільне Чернігів / YouTube

В интервью порталу “Латифундист” в 2019 году Яковишин говорил, что на строительство ушло 10 лет, на тот момент оставалось сделать благоустройство.

“Саркофаг стоит $150 тыс., весит 23 тонны. Одна крышка из красного гранита – 2,5 тонны. Как у Наполеона – один в один. Только у меня лучше”, – рассказывал он.

Фото: suspilne.media

Вокруг гробницы установлены позолоченные скульптуры Яковишина, где ему 20, 40, 60 и 80 лет.

Скриншот: Суспільне Чернігів / YouTube

Фермер отмечал, что “это для себя”, а “для людей” он организовал реконструкцию дворца культуры и дендропарк, а также намерен завещать коллекцию картин местному музею.

Контекст:

Леониду Яковишину 81 год. Он родился в Козятине Винницкой области. Награжден званием “Герой Украины”. При Советском Союзе работал в Ровенской области, а ООО “Земля и воля”, расположенное в Бобровице Черниговской области, возглавил в 1995 году.

В период с 1990-го по 1994 год был народным депутатом Верховной Рады УССР и Верховной Рады Украины. Затем некоторое время работал советником премьер-министров Ефима Звягильского и Виталия Масола.

Звание “Герой Украины” ему присвоил 22 августа 2004 года тогдашний президент Леонид Кучма “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей, многолетний самоотверженный труд”.

—