“Могу есть суп на завтрак, обед и ужин”: как поддерживает фигуру Ольга Кузьмина

Многих женщин интересует вопрос о том, как звездам удается хорошо выглядеть. Так, например, наибольшее внимание приковано к известной российской актрисе Ольге Кузьминой. Известно, что она очень любит вредные жирные бургеры, но при этом у нее идеальная фигура. Давайте узнаем, в чем заключается секрет ее бьюти-образа, о котором мечтает каждая девушка.

Внешние данные

Ольга Кузьмина получила всеобщую популярность по роли официантки Насти в комедийных сериалах «Кухня» и «Отель «Элеон». На экране актриса выглядит миниатюрно, а в реальной жизни является и вовсе дюймовочкой. При росте 157 сантиметров она весит всего 40 килограммов. Во время беременности она поправилась на 10 кг, но после родов ей довольно быстро удалось привести фигуру в норму.

Питание

Ольга Кузьмина никогда не сидела ни на каких диетах, а наоборот, очень любит поесть. Одним из ее любимых блюд являются бургеры, в которых себе отказывают подавляющее большинство актрис и медийных личностей. Если Ольга начинает поправляться, то она не ограничивает себя в еде, а просто уменьшает порции. В этом и заключается ее главный секрет стройной фигуры.

Бывает так, что из-за сильной занятости Ольга забывает поесть. В этом случае она перекусывает тем, что есть под рукой. И довольно часто это вредный фастфуд или что-то вкусненькое. Но она никогда не позволяет себе сильно срываться, стараясь держать в узде свои желания. Завтракает актриса, как правило, чаем и бутербродами с колбасой и сыром или с куриной грудкой и свежим салатом. А вместо белого хлеба предпочитает более полезный, зерновой. А если нужно поесть где-то в городе, то забегает в какой-нибудь ресторан и заказывает суши, китайскую лапшу с морепродуктами или жареные овощи. Такой обед не только очень вкусный, но и полезный.

Дома Ольга готовит преимущественно первые блюда. Больше всего она любит рассольник, солянку и грибной суп. Эти блюда она может есть на завтрак, обед и ужин, а большего ей и не нужно.

Секрет красоты

Ольга Кузьмина обладает хорошими внешними данными, поэтому она не пользуется дорогостоящими косметическими средствами. На протяжении всей своей жизни для ухода за кожей она использует отечественный увлажняющий крем за 50 рублей, которым пользовались женщины еще во времена СССР. Что касается брендовой косметики, то она не видит никакого смысла переплачивать за нее огромные деньги.

Да и Ольге это не нужно, поскольку у нее от рождения не проблемная кожа. Но если бы она и была таковой, то актриса использовала бы медикаментозные препараты, например, питательный крем, в составе которого есть витамины A и D, экстракт ромашки, пчелиный воск и эфирные масла. Эти средства более эффективны, поскольку они позволяют устранить саму проблему сухой и дряблой кожи, а не скрыть на время эти дефекты.

Перед тем как приступить к косметическим процедурам, актриса обязательно умывается самым обычным детским мылом, которое обладает правильным составом и не пересушивает кожу. Что касается косметических масок, то Ольга ими не пользуется. Ей достаточно ежедневно увлажнять кожу при помощи крема. Сложный поэтапный уход — это лишняя трата времени, поэтому в нем девушка не видит совершенно никакого смысла.

Уход за волосами

К нему Ольга Кузьмина относится более серьезно. Для мытья волос она использует профессиональные шампуни и бальзамы. Они обеспечивают локонам надлежащий уход, делая их здоровыми, объемными и шелковистыми. И результат налицо. Во время съемок стилисты для укладки используют фены, плойки и прочие приборы термообработки, но ее волосы выглядят просто замечательно.

А в юности Ольга подкрашивала их хной, которая не только придает им более привлекательный вид, но и укрепляет структуру.

Спорт

До беременности Ольга Кузьмина очень активно занималась фитнесом. Но когда на свет появился ребенок, времени на это стало не хватать. Поэтому сейчас она не занимается спортом, посвящая все свободное время семье. Но при этом она ведет активный образ жизни. Каждый день Ольга подолгу гуляет на свежем воздухе с малышом, а также любит кататься на самокате и велосипеде.

А когда позволяет время, актриса занимается на турниках и простых тренажерах, которые сейчас есть практически в каждом московском дворе. Это бесплатно, а также доставляет удовольствие и помогает в поддержании хорошей фигуры. По ее мнению, активный образ жизни помогает избавиться от лишних калорий и держать себя в тонусе.

Вот такими секретами красоты поделилась известная актриса Ольга Кузьмина. На ее примере хорошо видно, что оставаться стройной и красивой можно без жестких диет и изнурительных физических тренировок. Главное заключается в том, чтобы следить за своим организмом и в случае набора веса уменьшать размер порций. Если придерживаться этого правила, лишние килограммы будут вам не страшны.

Напоследок хотелось бы отметить, что выглядеть хорошо и привлекательно может абсолютно любая женщина, главное – иметь для этого желание и приложить небольшие усилия.