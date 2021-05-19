Если вы не нужны себе, вы никому не нужны: простые секреты счастья для женщин от известного психолога Михаила Лабковского

Психология — это очень сложная наука, переполненная различными непонятными терминами и определениями. Но, не понимая ее, невозможно стать по-настоящему счастливым человеком. Известный психолог Михаил Лабковский просто и без терминологии рассказал женщинам об основных секретах счастья и дал несколько советов, которые помогут наладить хорошие отношения с мужчиной.

Если вы не нужны себе, вы никому не нужны

Многие люди слишком критичны и придирчивы по отношению к себе. Это одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются преимущественно женщины. Михаил Лабковский говорит, что для счастья прежде всего нужно полюбить себя такой, какая вы есть. Если вы не любите себя, вас никто не будет любить. Сделать это сложно из-за множества стереотипов и современных стандартов красоты. Но важно понимать, что содержание не всегда соответствует картинке.

Не идите на четвертое свидание, если первые три прошли плохо

Мужчины в самом начале знакомства пытаются продемонстрировать себя лучше, чем они являются на самом деле. Поэтому если на первых трех свиданиях вас что-то смутило или вам просто было некомфортно, то на четвертое нет никакого смысла идти. Дальше будет только хуже.

Если хотите выйти замуж, то перестаньте об этом думать

Создание семьи исключительно на основании собственных желаний — это потребительское отношение. Точно так же можно хотеть новую сумочку или туфли. Намного правильнее научиться любить, открываться и проявлять заботу.

Уберите из своего круга общения женатых мужчин

Это заведомо проигрышная ситуация и впустую потраченное время. Прежде чем создать брак, определитесь, чего именно вы хотите: быть в роли любовницы или любящего, заботливого и преданного мужчину рядом? Второй вариант без всяких сомнений лучше.

Не пытайтесь строить отношения с мужчинами, которые не хотят семью

Если вы встречаетесь с парнем или даже живете вместе, но отношения стоят на месте, поговорите об этом. И если выяснится, что ваши планы на будущее расходятся, то без каких-либо раздумий расставайтесь. Если мужчина, уже будучи в отношениях, не хочет создавать семью, то это желание у него вряд ли появится.

Если вы несчастливы, уходите

Если мужчина совершает поступки, доставляющие вам дискомфорт, не нужно придумывать этому оправдание. Не бойтесь остаться одной, а просто уходите. Зачем держаться за отношения, которые только мучают вас? Нет в мире ни одного человека, ради которого стоило бы ломать себя.

Вы и он — это разные люди

В отношениях либо нужно быть счастливыми вместе, либо не стоит портить друг другу жизнь. И это лучше осознать до того, как у вас появится несколько совместных детей и ипотека.

Не притворяйтесь

Вы не сможете стать счастливой, если будете врать себе и окружающим. Хорошенько переосмыслите свою жизнь и решите, чего вы действительно хотите. Благодаря этому жить станет намного проще, и вы будете понимать, в каком направлении стоит двигаться.

Если вы сидите дома, то вы деградируете

Это научно доказанный факт. Не нужно ставить крест на своем потенциале и мечтах. Мужчинам очень быстро надоедают женщины, с которыми скучно.