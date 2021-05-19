 

Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий

19.05.2021, 0:56, Новости дня
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Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия… В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились».

Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.



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