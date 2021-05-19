Суд обязал РИА ФАН удалить сведения, порочащие деловую репутацию «Новой газеты»

…и честь журналиста Дениса Короткова, и опубликовать опровержение.

Приморский районный суд Петербурга 18 мая удовлетворил иск «Новой газеты» и журналиста Дениса Короткова к «Федеральному агентству новостей» (РИА ФАН) о защите чести, достоинства и деловой репутации. ФАН обязали разместить опровержение и удалить с сайта порочащие редакцию и журналиста недостоверные сведения.

Судья Ксения Орлова постановила признать не соответствующими действительности порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Дениса Короткова и деловую репутацию «Новой газеты» сведения, опубликованные 25 ноября 2019 года в статье «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*». В материале издания говорилось о том, что журналист «Новой Газеты» Денис Коротков якобы был пособником террористов, сотрудничает с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»* и получает финансирование за содействие группировке и ее членам. Также сотрудники РИА ФАН писали, что «Новая газета» оказывает содействие террористам, а ее журналисты якобы сотрудничают с террористами.

Также не соответствующими действительности признаны аналогичные факты, изложенные в статье ФАН «Денис Коротков оказался пособником террористов ИГ».

Суд обязал ФАН разместить на сайте опровержение не соответствующих действительности фактов о «Новой газете» и Короткове.

Опровержение должно оставаться на сайте ФАН три месяца с даты удаления недостоверных сведений.

Представители «Новой» настаивали на бессрочном размещении опровержения.

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Указанные статьи по решению суда должны быть с сайта ФАН удалены, а дальнейшее распространение не соответствующих действительности сведений о Короткове и «Новой» — запрещено.

Решение суда пока не вступило в силу.

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации «Новой газеты» и Короткова поступило в Приморский районный суд Петербурга 7 февраля 2020 года. Спустя 14 с половиной месяцев дело рассмотрено по существу.

*Группировка признана террористической и запрещена на территориии РФ

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