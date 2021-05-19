Коронавирус в США: около 60% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, в том числе большее количество цветных

Кроме того, более 4,1 миллиона молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет получили свою первую дозу, сказала доктор Рошель Валенски.

И все больше цветных людей получают вакцины, что свидетельствует о «обнадеживающих национальных тенденциях», — сказала старший советник группы реагирования на Covid-19 Белого дома доктор Марселла Нуньес-Смит.

За последние две недели 51% вакцинированных в США были цветными. Это больше, чем у 40% населения этих групп.

«Мы понимаем, что почтовый индекс является более надежным показателем здоровья», — сказал Нуньес-Смит. По ее словам, знакомство с людьми там, где они есть, и предоставление вакцины сообществам, похоже, работают.

Сообщества чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев особенно сильно пострадали от Covid-19. И некоторые в этих группах не решались делать прививки из-за плохого обращения с ними в прошлом.

Но усилия по защите меньшинств, похоже, окупаются. По словам Нуньес-Смит, из всех федеральных пунктов вакцинации, находящихся в ведении Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, около 60% прививок были сделаны цветным людям.

По ее словам, около 70% прививок, сделанных в общественных медицинских центрах федерального правительства, были сделаны цветным людям.

Но потребность в вакцинации большего числа американцев, чтобы предотвратить повторное распространение вируса в будущем, далека от удовлетворения.

«Мы должны продолжать обеспечивать единообразный охват вакцинацией по всей стране», — сказал Валенски во вторник.

«Это потребует от нас встречи с людьми там, где они есть, чтобы выслушать их опасения и помочь людям принять осознанное решение о вакцинации».

Правила по маскам кое-где меняются

Хотя новости об увеличении количества вакцинаций знаменуют собой позитивный шаг на пути к коллективному иммунитету, многие борются с последними рекомендациями CDC по маскам для лица.

Через несколько дней после того, как CDC заявил, что полностью вакцинированные американцы могут — по большей части — снимать маски, все больше мест меняют свою политику в отношении масок — или вообще отказываются от них.

Аптека CVS и Target заявили, что они больше не будут требовать от полностью вакцинированных гостей носить маски в своих магазинах, если это не предписано местными лидерами, присоединившись к другим предприятиям, которые отказались от обязательных масок для тех, кто получил свои прививки.

«Маски для лица будут по-прежнему настоятельно рекомендованы гостям и членам команды, которые не прошли полную вакцинацию», — говорится в заявлении Target. Невакцинированных клиентов CVS просят продолжать маскироваться.

Губернатор Делавэра Джон Карни объявил во вторник, что в 8 утра в пятницу в 8 утра в пятницу штат отменит мандат на использование маски и отменит требования о социальном дистанцировании.

«Невакцинированные жители штата Делавэр должны продолжать носить маски, чтобы снизить риск заражения и распространения COVID-19», — говорится в заявлении Карни.

Постановление по-прежнему требует носить маски в общественном транспорте, в школах, медицинских учреждениях, а также в государственных зданиях и учреждениях. Заявление Карни действительно побудило тех, кто не имеет права на вакцинацию, продолжать носить маски, включая детей старше 2 лет.

Мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Баузер заявила, что полностью вакцинированные люди больше не будут обязаны носить маски во многих местах, за исключением школ, медицинских учреждений и транспортных узлов.

«Если вы не вакцинированы или еще не полностью вакцинированы, нам нужно, чтобы вы продолжали защищать себя», — сказал Баузер в понедельник.

А начиная со среды Нью-Йорк примет рекомендации CDC и не будет требовать масок или социального дистанцирования для полностью вакцинированных людей, сказал губернатор Эндрю Куомо.

Но эксперты обеспокоены быстрыми изменениями и говорят, что без систем проверки некоторые части страны теперь вынуждены полагаться на систему чести, чтобы гарантировать, что непривитые американцы маскируются — система, которая, по мнению некоторых, не работает.

«Я говорю это с уважением к CDC, но нам действительно нужно вернуться к тому моменту, когда он побуждает (людей) делать прививки и уделять больше внимания, а не празднованию наших новообретенных свобод», — сказал мэр Куинтон Лукас из Канзас-Сити, штат Миссури, сказал.

«Поскольку система чести здесь просто не работает, я не думаю, что она будет работать во многих частях этой страны»,

Теперь местные власти беспокоятся о том, как двигаться дальше, сказал Лукас.

«Это создает такого рода проблемы, когда, как продавец в магазине проверяет это? Как наш отдел здравоохранения вообще обеспечивает соблюдение каких-либо правил? Итак, хотя я уважаю многие юрисдикции, которые, я думаю, действительно соблюдают CDC (руководство), это вызов для нас », — сказал мэр.

Некоторые государственные и местные лидеры держатся за маски

Другие лидеры не так быстро отказались от требований к маскам.

В то время как губернатор Мэриленда Ларри Хоган объявил об окончании действия запрета на использование масок в масштабе штата на прошлой неделе, представители здравоохранения города Балтимора объявили, что местный мандат будет действовать до тех пор, пока не менее 65% взрослых в Балтиморе не получат хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19.

В Нью-Джерси губернатор Фил Мерфи подписал в понедельник приказ, отменяющий требование маски для открытых общественных мест, но сохранивший требование маскировки для внутренних общественных мест и рабочих мест.

«Наружная среда представляет меньший риск передачи вируса, чем домашняя обстановка, и отмена мандата на использование маски в помещении в настоящее время может привести к росту передачи среди тех, кто еще не полностью вакцинирован, включая детей, которые либо еще не соответствуют критериям, либо которые прошли вакцинацию. только недавно стали подходящими », — говорится в заявлении Мерфи.

«По мере того, как мы приближаемся к нашей цели вакцинации в ближайшие недели, мы ожидаем, что скоро сможем безопасно отменить требования к маскам для дома», — добавил он.

По словам официальных лиц, Калифорния планирует сохранить свой мандат на использование масок в помещениях еще на месяц. Правило штата о закрытии лица будет отменено для полностью вакцинированных жителей 15 июня, объявил министр здравоохранения и социальных служб доктор Марк Гали.

«Этот четырехнедельный период даст калифорнийцам время подготовиться к этим изменениям, в то время как мы продолжаем неустанно сосредотачиваться на поставке вакцин, особенно в малообеспеченные сообщества и те, которые сильно пострадали во время этой пандемии», — сказал Гали.

CDC заявляет, что несвоевременная вакцинация в сельской местности может продлить пандемию.

Американцы, проживающие в сельских районах, имеют повышенный риск госпитализации и смерти от Covid-19, однако показатели вакцинации в этих районах отстают от городских.

И это может отсрочить конец этой пандемии, согласно новому отчету CDC, опубликованному во вторник.

В сентябре уровень Covid-19 в сельских округах превысил уровень Covid-19 в городских округах.

Но только около 39% жителей сельских округов были вакцинированы до апреля по сравнению с примерно 46% до апреля, согласно еженедельному отчету CDC о заболеваемости и смертности.

Около 60 миллионов американцев — пятая часть населения США — живут в сельских округах.

И если низкий уровень вакцинации сохранится, это может помешать усилиям всей страны по борьбе с Covid-19, говорится в отчете CDC.

CDC рекомендует лидерам общественного здравоохранения сотрудничать с врачами и местными влиятельными лицами в сельских районах, чтобы решить проблему нерешительности в отношении вакцины, обеспечить доступ к вакцинам и побудить больше людей получить вакцину Covid-19.

Усилия по попаданию в оружие продолжаются

Один эксперт сказал, что она ожидает, что от 20% до 25% американцев не захотят получать вакцину, но говорит, что она еще не отказалась от всех из них.

«По-прежнему ведется наземная игра, она о том, чтобы ходить от двери к двери, о том, чтобы завоевать доверие лидеров сообщества», — сказала врач скорой помощи доктор Меган Ранни.

Например, если людям прямо предлагается вакцина, они часто соглашаются сделать прививку, сказала она.

«Если мы это сделаем, мы получим значительный процент тех людей, которые еще не были вакцинированы», — добавил Ранни.

Центр контроля заболеваний также просит предприятия помочь им в вакцинации, сказал Валенски ранее на этой неделе.

«Мы действительно просим предприятия работать со своими работниками, чтобы у них было оплачиваемое время для вакцинации, чтобы они могли быть в безопасности», — сказал Валенски.

Эксперт: Пандемия не закончится в США, пока не закончится глобально

Между тем, президент Джо Байден заявил в понедельник, что его администрация поделится с другими странами еще миллионами доз вакцины против Covid-19 — в дополнение к 60 миллионам доз вакцины AstraZeneca, которые он уже обещал предоставить к 4 июля.

Президент сказал, что к концу следующего месяца США передадут не менее 20 миллионов доз вакцины против Covid-19, в общей сложности 80 миллионов доз, которые будут отправлены за границу.

Дополнительные 20 миллионов доз будут включать вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, а также вакцины AstraZeneca, которые должны быть одобрены федеральными регулирующими органами перед отправкой за границу. Эти усилия уже предпринимаются.

«То, что они объявили сегодня, действительно важно», — сказал в понедельник CNN доктор Том Фриден, бывший директор CDC. «Эта пандемия не закончится для США, пока не закончится глобально».

Байден сказал, что это объявление было последней попыткой его администрации активизировать усилия за рубежом и работать с другими мировыми лидерами над прекращением пандемии, и сказал, что он ожидает объявить о прогрессе в борьбе с пандемией за рубежом на саммите G7 в июне.

Джен Кристенсен, Элисон Косик, Кейтлан Коллинз, Кейт Салливан, Наоми Томас, Ребекка Рисс, Кей Джонс и Аарон Пеллиш внесли свой вклад в этот отчет CNN.