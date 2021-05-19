 

Минздрав Украины подписал со Всемирным банком соглашение на $90 млн. Деньги обещают направить на борьбу с COVID-19

19.05.2021, 0:34, Новости дня
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На эти деньги хотят начать в Украине проект “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”.

По информации министерства, средства направят по трем направлениям. Около $40 млн направят на покупки вакцины, еще $30 млн – на развертывание вакцинации против COVID-19. Более $20 млн предусмотрели на “укрепление способности проведения тестирования на коронавирусную инфекцию”, рассказали в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

В 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

К утру 18 мая в стране привили 948 тыс. человек. Из них две дозы получили 27,5 тыс. человек, говорится на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,16 млн случаев коронавирусной инфекции (4095 – за последние сутки), умерло 48 469 пациентов с COVID-19 (285 – за 17 мая), около 1,88 млн человек выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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