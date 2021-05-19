 

Мнение: Прошлогодняя съемка в казанском сюжете

19.05.2021, 0:16, Разное
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Скопирую отдельным постом свой комментарий отсель , раз уж там обсуждалось казанская стрельба.

Это, считаю, 100-процентное доказательство постановки.

Знаменитое видео "Дети прыгали из окон" с прыжком двух каскадеров с третьего этажа. Смотрите, например, здесь.

Казань.Дети прыгают с окон.Ужас

Я пользовался другим, с логотипом "Известий". Но это неважно.

Любой скрин. Хотя бы 0:21.

Ясно, что снимался сюжет на широкий формат, затем видео обрезали, имитируя вертикальную телефонную съемку.

Смотрим на тени от машин и людей.
Они почти отвесны, солнце в зените. Максимальная высота солнца в Казани в полдень 22 июня — 57.64 градуса, практически две трети прямого угла, и высота солнца на видео очень близка к этому значению.

С помощью калькулятора смотрим высоту солнца в Казани 11 мая в 9:19 — по сюжету стрелок в это время зашел в школу. Высота солнца 43.71 градуса. Меньше половины прямого угла.

Другими словами, это снималось не в заявленное время, и даже не в полдень 10 мая (51.65 градуса), а скорее всего в июне прошлого года.

*

И еще одно явное свидетельство съемок загодя.

На ближнем плане на скамеечке видна пара с коляской, тепло одетая, в куртках и головных уборах.
Они не проявляют беспокойства при якобы выстрелах (а по легенде стрелок делал первые выстрелы еще на крыльце школы), встают и собираются уходить только когда начинается немноголюдная беготня.

В казанском архиве погоды 11 мая 2021 года в 9:30 была комфортная температура +22°C совсем не для прогулок в теплой верхней одежде.

А вот 22 июня 2020 года температура и в полдень была +13°C — как раз для этой пары с коляской.
И 21 июня 2020 года погода была аналогичной.
Идите и проверяйте в архиве погоды.

Есть и вот такой ресурс. 22.06.2020 г. среднесуточная температура была +13,43°C , 11.05.2021 г. — +19,88°C.

Ума и здоровья.

До поры воздерживался, но приходится обращаться. Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(Яндекс-кошелек) 410013946572302.

Источник: Достало



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