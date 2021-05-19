 

Нападут на Крым: Американские СМИ заявили о разработки плана по войне с Россией

19.05.2021, 0:12, Разное
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Американские СМИ сообщают, что в Вашингтоне полным ходом идёт разработка плана на возможную войну с Россией. Согласно ему, Пентагон планирует начать нападение с Крыма.

По данным журналистов, Штаты считают полуостров идеальной точкой для вторжения, несмотря на то, что Россия сделала его практически неприступным. Стратеги убеждены, что Крым плохо защищён от диверсий и планируют использовать эту брешь в качестве лазейки. Заокеанские военные умы намерены в случае вооружённого конфликта высадить десант со знаменитыми морскими котиками на черноморском побережье. Их задачей будет выводить из строя российские корабли, отключать радиолокационные системы и зенитные орудия, чтобы подготовить полуостров к прибытию основных подразделений, передаёт телеканал “Царьград”.

Специалисты также добавили, что в Крыму могут высадиться отряды специального назначения. При этом помимо морских котиков к организации диверсий могут быт подключены и вооружённые силы других стран, к примеру – Украины, Румынии или Грузии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к крымско-татарскому народу, пообещав им вернуть полуостров в состав Незалежной. Свою речь он сопроводил стихотворением крымско-татарской писательницы Лили Буджуровой.



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